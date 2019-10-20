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بالفيديو.. بطولات تاريخية لعميد سابق بالجيش منذ حادثة الحرم وحتى استشهاد نجله بالحد الجنوبي

بالفيديو.. بطولات تاريخية لعميد سابق بالجيش منذ حادثة الحرم وحتى استشهاد نجله بالحد الجنوبي
نايف السالم(صدى):

ضرب أحد أبطال القوات المسلحة نموذج يُحتذى به في خدمة الوطن منذ إلتحاقه بالخدمة العسكرية عام 1975 م وحتى تقاعده على رتبه عميد ركن .

ولم تتوقف سلسلة العطاء والتضحيات عند شخص البطل ” صالح عبد الله عبد الرحمن الردعان ” بل إنه زرع البطولة والتضحية في أبناءه الثلاثة حتى استشهد أحدهم ، بينما لا يزال الإثنان الآخران مرابطين على الحد الجنوبي .

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره مركز التواصل الحكومي أبرز المحطات في حياة “الردعان ” ، وكان منها مشاركته في عملية تطهير الحرم المكي “حادثة الحرم ” عام 1979 م .

وكشف “الردعان” عن ميدالية المسجد الحرام بأمر الملك ، وغيرها من الأوسمة والشهادات ، ومشاركته في حرب الخليج واصفاً إياها بـ “أسعد أيامه ” ، ومواصلته الجهاد بالقوات المسلحة رغم ما لحقه من إصابات .

وأكد الردعان أن أبناء المملكة هم أحفاد الصحابة المجاهدين رضوان الله عليهم ، وأبناء الملك عبد العزيز –رحمه الله – الذي قاتل على حصانه حتى أمًن المملكة ، مؤكداً أن أمانة الجهاد في الأعناق حتى الممات .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 85071 ] نشر منذ 8 ساعات

رحم الله ابنك وأحسن عزاكم ، وحمى الله مابقي من ابنائك وزملائهم الأبطال ونصرهم بنصر من عنده .. آمين

,, بيض الله وجهك فأنت عضو فعَّال ، وافي الخصال في مجتمعنا العربي السعودي ..

,, اجمل تحيه لجنابك الكريم ..

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