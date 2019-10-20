شاب مصاب بمرض نفسي يعتدي على طفلة ويهتك عرضها

عمان(صدى):

أقدم شاب بالأردن على ارتكاب واقعة أليمة بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في المركز الوطني للصحة النفسية، بعدما اتضح أنه مصاب بمرض الفصام العقلي.

وهتك الشاب عرض الطفلة اثناء تواجدها في منزل عمها؛ مما أدى إلى إصابتها بنزف شديد؛ حيث جرى نقلها إلى المستشفى؛ لتقرر المحكمة حجز الشاب في المركز الطبي للصحة النفسية لحين ثبوت شفائه.