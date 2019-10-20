الهتافات اللبنانية بالمظاهرات تثير صدمة العرب بسبب العبارات البذيئة

بيروت(صدى):

صدمت بعض الهتافات اللبنانية في الاحتجاجات والمظاهرات مسامع العالم العربي؛ بسبب الكمّ الهائل من الهتافات ” الخادشة “ التي رُفعت في مظاهرات الأيام الثلاثة الماضية بمختلف المدن اللبنانية.

وأخذت شعارات الثورة ومطالبات الإطاحة برموز النظام، شكل ” شتائم ” بمفردات جنسية طالت السياسيين وأمهاتهم، كما تضمنت استخدام المسميات والأوصاف الحميمة.

ويرجع صدمة العالم العربي من هذه المفردات؛ لأنهم لم يعيشوا لغة الثقافة الاجتماعية اليومية في لبنان، والتي ترى في هذا النوع من الشتائم أمرًا عاديًا.

كما صُدموا بمشاهد حلقات الدبكة وبظهور بعض الفتيات في التظاهرات وهن يرتدين ملابسهن العادية، والتي تبدو في نظر عرب آخرين أنها ” مكشوفة أوفر ” .