أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم ، اليوم, رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية فهد بن عبدالله الراجحي وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على تقرير عن أعمال الجمعية والأهداف المرصودة وأوضاع الأيتام وتوفير احتياجاتهم، مؤكدًا على الاهتمام بهذه الفئة الغالية، مشيرًا إلى الفضل العظيم في رعايتها ودعمها والعمل عليها.

وثمن سمو أمير منطقة الرياض جهود الجمعية في أعمالها الاجتماعية والخيرية ، سائلًا الله أن يجزيهم خير الجزاء ، وأن يوفقهم لكل خير ونجاح .

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة الرياض درعًا تذكاريًا من المؤسسة.