بالفيديو.. مرافق وزير الخارجية اللبناني يشهر سلاحه في وجه المتظاهرين

بيروت(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشهد لمرافق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو يرفع السلاح على المتظاهرين بالشارع.

وأظهر الفيديو، وقوف مرافق جبران باسيل وفي يده سلاحه أمام مجموعة من المتظاهرين المطالبين برحيل النخبة السياسية الموجودة حاليًا في لبنان بسبب تردي الأوضاع، وذلك بحسب قناة ” العربية “.

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد قال في وقت سابق، رداً على دعوات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية منذ مساء الخميس، أن البديل عن الحكومة الحالية هو ضباب وسيكون أسوأ بكثير، معتبراً أن الخيار الآخر هو الفوضى والفتنة.