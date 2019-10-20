بالصور.. أبرز المعلومات عن قصر «البوقري» بـ الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يُعد قصر ” البوقري ” بمدينة الطائف بالمملكة أحد القصور الأثرية المبنية من الحجر، والذي يجمع في تفاصيل بنائه طراز العمارة الإسلامية والرومانية وسط البساتين، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز المعلومات عن هذا القصر.

وعن ذلك، قال دخيل الحميدي، المشرف على القصر لـ ” العربية.نت ” : ” القصر يعود لعائلة البوقري من تجار مكة المكرمة وقد بناه الأخوان عمر وأحمد بوقري، وبُني من الحجر الصافي وتلون بمادة الرخام والنورة التي تم جلبها من جبال الطائف ” .

كما تحدث ” الحميدي ” عن تفاصيل بناء القصر، أضاف: ” يتكون القصر من 3 أدوار، ويضم غرف نوم واستقبال ودورات مياه مكسوة بالنورة والرخام، كما تزين القصر وأروقته بالرواشين والزخارف الخشبية ” .

ويُعتبر قصر ” البوقري ” من أفخم القصور في مدينة الطائف، كما أن الزوار والسياح يقصدون زيارته خلال الإجازة الصيفية والعطلات الأسبوعية؛ لمشاهدة القصر والتجول فيه والتقاط الصور له.