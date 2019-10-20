كيا موهافي بيك اب تخطف الأنظار بتصميمها الجديد

سول(صدى):

خطفت سيارة كيا موهافي بيك اب الأنظار بتصميمها الجديد، ومن المتوقع أن تتحول لبيك اب قوية البنية بفضل تصميم الهيكلة على الإطار، وهو ما تم استعراضه في تصميم تخيلي.

ونشرت كيا بعض الصور الرسمية لسيارة الـ SUV الجديدة ذات السبعة ركاب في أغسطس، وببساطة قام نيكيتا بحذف الصف الثالث والسقف الذي يغطيه، كما تم إضافة صندوق خلفي صغير يوازن بين الأناقة والعملية.

وأوضحت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية أن لديها بيك اب قادمة، كما يستبعد أن تستند على تيلورايد أو سيارات SUV أخرى من كيا، وهذا لا يعني أنها ستستند على موهافي بشكل مؤكد، ولكن رؤية بيك اب جديدة مستندة على موهافي قد يكون شيئاً جيداً.