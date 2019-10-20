غرفة الرياض توفر 408 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة الرياض باب التقديم على 408 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بشركات القطاع الخاص .

وأعلنت الغرفة عن الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع تبدأ من اليوم الأحد وذلك على النحو التالي :

1- شركة كدن العالمية ” للنساء ” ، والتقديم يبدأ اليوم الأحد بغرفة الرياض .

2- أكاديمية الجزيرة ” للرجال ” والتقديم غداً الإثنين 21 / 10 / 2019 ، بمقر الشركة .

3- شركة المطاعم الأهلية “أمريكانا ” ، للنساء ، والتقديم بمقر الشركة غداً الإثنين .

4- شركة التيرف السعودية “للرجال ” ، والتقديم بغرفة الرياض غداً الإثنين .

5- شركة كرز لنن ،”للنساء ” والتقديم بغرفة الرياض بعد غد الثلاثاء .

6- مؤسسة ركن سانية “للنساء ” ، والتقديم بمقر الشركة بعد غد الثلاثاء .

7- شركة أسواق التميمي “للرجال ” والتقديم يوم الأربعاء 23 / اكتوبر ، بغرفة الرياض .

ويمكن معرفة المزيد من الوظائف والتفاصيل على الرابط التالي : هنا