بالصور.. تساؤلات عن مشاركة «أندرتيكر» في عرض كراون جول بعد ظهوره في المملكة
أبرزت بعض الـ صور المتداولة حضور المصارع “ أندرتيكر ” مع فينس مكمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية إلى المملكة.
ويأتي ذلك قبل أيام من عرض ” كراون جول ” ، المقرر انطلاقه يوم 31 أكتوبر على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وأثارت ” الصور ” تساؤلات عديدة من قِبل جمهور المملكة، عما إذا كان سيشارك “ تيكر ” في عرض ” كراون جول ” .
يذكر أن الجمهور كان قد عبر عن غضبه إزاء الأخبار المتداولة عن غياب “ تيكر ” عن العرض، وأطلقوا وسم “ مشاركة أندرتيكر في الرياض ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85022 ] نشر منذ 55 دقيقة
اطمئنوا راح يجي بس ياصله المعلوم ..
,, مسافة السكه ..