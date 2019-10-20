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بالصور.. تساؤلات عن مشاركة «أندرتيكر» في عرض كراون جول بعد ظهوره في المملكة

بالصور.. تساؤلات عن مشاركة «أندرتيكر» في عرض كراون جول بعد ظهوره في المملكة
نواف السالم(صدى):

أبرزت بعض الـ صور المتداولة حضور المصارع “ أندرتيكر ” مع فينس مكمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية إلى المملكة.

ويأتي ذلك قبل أيام من عرض ” كراون جول ” ، المقرر انطلاقه يوم 31 أكتوبر على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وأثارت ” الصور ” تساؤلات عديدة من قِبل جمهور المملكة، عما إذا كان سيشارك “ تيكر ” في عرض ” كراون جول ” .

يذكر أن الجمهور كان قد عبر عن غضبه إزاء الأخبار المتداولة عن غياب “ تيكر ” عن العرض، وأطلقوا وسم “ مشاركة أندرتيكر في الرياض ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85022 ] نشر منذ 55 دقيقة

اطمئنوا راح يجي بس ياصله المعلوم ..

,, مسافة السكه ..

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