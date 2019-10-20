«النمر» ينصح 6 فئات بفحص الدهون واكتشاف الخطر مبكرا
أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب على أهمية إجراء فحص الدهون الثلاثية بشكل منتظم مرة على الأقل في العام لمن يعاني من بعض الأعراض .
ونصح “النمر ” 6 فئات تحديداً بإجراء الفحص للكشف عن أية مخاطر مبكراً وذلك على النحو التالي :
1- مريض السمنة .
2- المدخن .
3- مريض السكري .
4- مدمن الكحول .
5- النساء اللاتي تتناولن حبوب منع الحمل .
6- من يشعر بالخمول الرياضي .
الجدير بالذكر أن فحص الدهون الثلاثية يظهر نسبة الدهون في الدم قبل زيادتها لحد الخطر وحدوث مضاعفات للأوعية الدموية وغيرها من المشاكل الصحية .
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