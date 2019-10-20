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  3. «النمر» ينصح 6 فئات بفحص الدهون واكتشاف الخطر مبكرا

«النمر» ينصح 6 فئات بفحص الدهون واكتشاف الخطر مبكرا

«النمر» ينصح 6 فئات بفحص الدهون واكتشاف الخطر مبكرا
نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب على أهمية إجراء فحص الدهون الثلاثية بشكل منتظم مرة على الأقل في العام لمن يعاني من بعض الأعراض .

ونصح “النمر ” 6 فئات تحديداً بإجراء الفحص للكشف عن أية مخاطر مبكراً وذلك على النحو التالي :
1- مريض السمنة .
2- المدخن .
3- مريض السكري .
4- مدمن الكحول .
5- النساء اللاتي تتناولن حبوب منع الحمل .
6- من يشعر بالخمول الرياضي .
الجدير بالذكر أن فحص الدهون الثلاثية يظهر نسبة الدهون في الدم قبل زيادتها لحد الخطر وحدوث مضاعفات للأوعية الدموية وغيرها من المشاكل الصحية .


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