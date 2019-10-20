«النمر» ينصح 6 فئات بفحص الدهون واكتشاف الخطر مبكرا

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب على أهمية إجراء فحص الدهون الثلاثية بشكل منتظم مرة على الأقل في العام لمن يعاني من بعض الأعراض .

ونصح “النمر ” 6 فئات تحديداً بإجراء الفحص للكشف عن أية مخاطر مبكراً وذلك على النحو التالي :

1- مريض السمنة .

2- المدخن .

3- مريض السكري .

4- مدمن الكحول .

5- النساء اللاتي تتناولن حبوب منع الحمل .

6- من يشعر بالخمول الرياضي .

الجدير بالذكر أن فحص الدهون الثلاثية يظهر نسبة الدهون في الدم قبل زيادتها لحد الخطر وحدوث مضاعفات للأوعية الدموية وغيرها من المشاكل الصحية .