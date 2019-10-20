أول تعليق لمدرب مايوركا بعد فوز فريقه على ريال مدريد 

طلال الغامدي(صدى):

عبر مدرب مايوركا، فيسينتي مورينو عن سعادته بالفوز 1-0 على ريال مدريد في مباراة الأمس، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلق مورينو، قائلا:”حين تفوز على الريال يبدو وكأنك حصدت عشر نقاط، لكنهم ثلاث فقط، تماماً مثل تلك التي تحصلنا عليها أمام إيبار وإسبانيول”.

وأشار مورينو: “خطتنا كانت الفوز بالمباراة وهذا ما حدث، لذلك نحن سعداء للغاية، كنا نعلم أن الأمر كان صعباً”، مبينا أن مايوركا “قدم بداية جيدة بهدف لاجو جونيور” صاحب هدف اللقاء الوحيد.

وأوضح مورينو:”كان باستطاعتنا أيضاً تسجيل هدف ثان، لكن تم إلغائه بسبب التسلل، بعدها عانينا كثيراً لأنه من الصعب دائماً الدفاع عن تقدمك أمام الريال”، مشيرا إلى أن فريقه سيركز حالياً على المباراة القادمة أمام ليغانيس متذيل الترتيب.