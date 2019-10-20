بالفيديو.. لحظة إندلاع حرائق بـ أكبر مصفاة نفط في إيران

طهران(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة اندلاع ” حرائق ” في مصفاة مدينة عبادان الواقعة جنوب غرب إيران.

واندلعت ” الحرائق ” في مصفاة عبادان لأسباب غير معروفة، وحاولت فرق الإطفاء إخماد الحرائق لمنع التلوث ووصول الحرائق إلى وحدات أخرى داخل المصفاة.

وعن ذلك، أوضح علي نور بخش، مسؤول العلاقات العامة في مصفاة عبادان، أن الحريق اندلع بالبداية في الوحدة الـ 55 من مصفاة عبادان، ثم اندلع في وحدات أخرى.

من الجدير بالذكر أن شركة ” مصفاة عبادان ” لتكرير النفط، تُعتبر أكبر مصفاة نفط في البلاد، بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًّا.