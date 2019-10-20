ميسي يداعب زوجته بصورة تعود لأيام المراهقة 

نواف السالم(صدى):

شارك نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي متابعيها عبر “إنستجرام” صورة قديمة تجمعه بزوجته الحالية أنتونيلا روكوزو، خلال فترة المراهقة.

وكتب نجم برشلونة الإسباني في تعليقه على صورته مع “حب عمره”، التي نشرها عبر حسابه الرسمي، قائلا:”السنوات تجري”.

وكان ميسي وأنتونيلا تربطهما قصة حب منذ الطفولة، حيث تعرفا عندما كان ميسي في الخامسة من عمره، وظلت علاقة ميسي وأنتونيلا سرية حتى أعلن عنها اللاعب عام 2009، وفي عام 2017 تزوجا في روزاريو مسقط رأسهما.