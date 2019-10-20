«نيوم» تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

تبوك(صدى):

استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي يضم أكثر من 20 إمرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية.

وتم خلال الرحلة التي بدأت من مدينة تبوك أمسٍ الأول، تعريف السائحات بما تكتنزه ” نيوم ” من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة, مررن بها عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغايير شعيب, مروراً بمركز مقنا, ومقر عين موسى الأثرية, وصولاً إلى الطيب اسم, ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومن ثم إلى تبوك .

وأوضحت المرشدة السياحية هبه العائدي أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقاً بواسطة إمرأتان من منطقة تبوك يعملن في الإرشاد السياحي, بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ماتزخر به منطقة تبوك من آثار ومعالم تاريخيه ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية, مشيرةً إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك, وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن على معالم المنطقة في رحلة تأتي تحت مسمى (اكتشف نيوم) .

يذكر أن منطقة “نيوم” تعد إحدى أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة .