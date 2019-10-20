بالفيديو والصور.. الصحة تفعل حملة سرطان الثدي بدربي الوحدة والإتحاد

نايف السالم(صدى):

واصلت صحة مكة المكرمة حملتها التوعوية للكشف عن سرطان الثدي( لا تنتظري الأعراض ..افحصى الأن) التي اطلقتها بشهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الشهر العالمي لمكافحة المرض، بالتعاون مع إدارة نادي الوحدة، حيث فعلت الحملة مساء أمس السبت في الديربي الذي جمع فريقي الوحدة بضيفه الإتحاد ضمن الجولة السابعة مسابقة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الفعالية هي ضمن العديد من الفعاليات التي أقيمت بالشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، ومن ضمنها نادي الوحدة الذي رحب بهذه الشراكة إيماناً منهم بالدور الهام الذي تلعبه الرياضة في بناء جسد الإنسان وتعزير صحته، ورفع مستوى الوعي لدي الفرد وتثقيفه بتعميق المفاهيم الصحية التي تحد من الوقوع في الامراض وتجنبه الاصابة بالأوبئة.

مبينة أن فريق الصحة وزع على الحضور خارج الملعب وداخل المدرجات الخاصة بالعوائل أكثر من 5000 منشور وعدد من نماذج إحالات لمستشفيات مكة المكرمة للراغبات في الكشف للفئات العمرية المستهدفة، باللاضافة إلى الشرح عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال الركن الخاص بالتوعية في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة ؛ والذي جاء متزامناً للفعاليات المصاحبة للمباراة بتنظيم من إدارة التسويق والمناسبات لنادي الوحدة الرياضي .

فيما تم عرض البرنامج التوعوي وشعار الحملة على الشاشات الإلكترونية في الملعب وتوشح لاعبي الفريقين بشعار الحملة الوردي عند إنطلاق المباراة وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع .

يذكر أن تنظيم فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال إدارة الصحة العامة ممثلة بالبرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة؛ بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى وبالشراكة مع الحجاز مول، غرفة مكة التجارية، نادي الوحدة، مركز شذى البراعم ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية .