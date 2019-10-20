سجين يرقص مع فتاتين على وقع الموسيقى الصاخبة داخل زنزانته 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

رصد مقطع فيديو سجينا يرقص مع امرأتين على وقع الموسيقى الصاخبة والأضواء الملونة الساطعة داخل زنزانته، في مشهد شبيه بما يحدث في الملاهي الليلية.

ووفقا لمعلومات موكدة فإن الفيديو سجل في سجن بمدينة لا فيغا، ولم يتضح حتى الآن الكيفية التي دخلت بها المرأتان إلى الزنانة، في سجن يخضع لحراسة مشددة.

وبدا في مقطع الفيديو، حالة الرفاهية التي يعيشها المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، حيث ظهرت في خلفية الفيديو شاشة تلفزيون كبيرة.