أمانة الشرقية: الانتهاء من تنفيذ 11 مشروع جسر مشاة بالدمام

محمد السعران(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أنه يتم حاليا تنفيذ خمسة جسور مشاة في حاضرة الدمام، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 11 جسر مشاة وافتتاحها خلال الفترة الماضية، والتي تأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ جسور المشاة، بهدف خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة تقوم حاليا بتنفيذ خمسة جسور مشاة في حاضرة الدمام أبرزها: جسر مشاة على طريق الملك فهد وهو ضمن مشروع استكمال إنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات لمدن الحاضرة الجزء الثاني، وجسور المشاة حيث تم الانتهاء من تركيب الجسر، لافتاً الى أن الأعمال المتبقية للمشروع هي أعمال الإنارة والكشافات والمصابيح، بالإضافة لتركيب المصاعد، فيما يتم حاليا تنفيذ جسر مشاة على طريق الأمير محمد بن فهد والواقع أمام مجمع العثيم التجاري، مشيراً الى أن الأعمال المتبقية هي أعمال الكلادنغ والهاندرل، قبل عملية رفع الجسر على الركائز،ـ إضافة الى أعمال البلاستر والدهانات ومصاعد البانوراما.

ولفت الى أنه يتم تنفيذ مشروع جسر مشاة على طريق الخليج أمام مجمع (اكسترا)، وهو ضمن مشروع استكمال إنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات لمدن الحاضرة الجزء الثاني، لافتا الى أن الأعمال المتبقية هي : استكمال غرف المصاعد واستكمال الأدراج والركائز الحاملة للهيكل المعدني، إضافة الى تنفيذ جسر مشاة على طريق خادم الحرمين الشريفين أمام مجمع فينيسيا مول بالخبر، و جسر مشاة على طريق الملك خالد بالخبر الرابط بين حي الخزامى و حي الجسر، حيث يتكون الجسر من هيكل معدني مغطى بشرائح الألمنيوم المفرغة بتشكيل زخرفي هندسي وبطول 87 متر طولي وبوجود ركائز خرسانية تحتوي على سلالم خرسانية ومصاعد كهربائية، حيث سيربط الجسر حي الخزامى والجسر على موقع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز بين مجمع OASIS ومحطة محروقات ENOC وسينتهي المشروع بنهاية عام 2020، كما أن للمشروع أهميته، حيث أنه يعتبر من مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس المرورية، مؤكدا على أنه تم مراعاة استخدام الجسر من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الصفيان أن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر مشاة أبرزها :وجود مشكلة مرورية للمشاة بموقع محدد ( مشكلة حالية أو متوقعة مستقبلاً) وأن الدراسة تبدأ لتحديد كافة الأبعاد المختلفة لها من حيث دراسة الحركات المرورية الرئيسية والفرعية المؤثرة على الموقع كثافة مرورية – أوقات وأيام الذروة، إضافة الى دراسة طبوغرافيا الموقع، وكذلك دراسة الأنشطة الوظيفية للمنطقة ( مدارس – مؤسسات حكومية – مباني سكنية – أنشطة تجارية – أنشطة صناعية)، إضافة الى الدراسة السكانية للمنطقة المحيطة بالموقع مثل ( الكثافة السكانية – المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الانتقال المستخدمة للسكان)، ودراسة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بوجود المشكلة مثل حوادث مرورية متكررة واختناقات وازدحام مروري، مع الأخذ بالاعتبار إذا كانت الطرق سريعة، حيث لا يمكن إنشاء معابر مشاة على هذه الطرق.

ولفت الى أنه يتم أيضا مراعاة أن تكون الجسور والمعابر في مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس ومطابقتها للمعايير الهندسية مع توفر المصاعد لاستخدامها من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.

وأكد على أن الأمانة انتهت خلال الفترة الماضية من تنفيذ 11 جسر مشاة في حاضرة الدمام، مشيراً الى أن الطرق التي تنفذ فيها جسور مشاة في حاضرة الدمام هي المواقع ذات معدلات حوادث المشاة المرتفعة ( وفقا للتقارير الإحصائية وتقارير النقاط السوداء الصادرة من إدارة المرور )، ومواقع استخدامات الأراضي التي تولد تدفقات مشاة كبيرة مثل ( الأسواق، المجمعات التجارية الكبرى، الوحدات السكنية متعددة الوحدات، المستشفيات، المجمعات الرياضية)، و الطرق التي عدد الوحدات الحارات فيها كبير وتشهد حجم حركة مرور عالي .

وشدد على أن تنفيذ جسر المشاة يخضع لمخرجات استراتيجية النقل الشامل، إذ تم تحديد عدد من المواقع لإنشاء جسور ومعابر المشاة، وقد تم بالفعل تحديد بعض النقاط التي يتم إنشاء جسور مشاة فيها.