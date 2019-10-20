مركز الملك سلمان للاغاثة يستكمل توزيع أكثر من 15 ألف حقيبة مدرسية في مخيم الزعتري

بدر الحارثي(صدى):

استكمل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري وذلك من خلال خمس محطات متتالية على أبناء الأشقاء السوريين في الأردن حيث بلغ عدد المستفيدين من توزيع الحقائب داخل المخيم (15349) طالباً وطالبة بواقع (32) مدرسة للذكور والاناث .

وأشار الدكتور بدر السمحان إلى أن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية انهى توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري مستهدف جميع الطلاب والطالبات داخل المخيم حيث يعتبر هذا المشروع الأضخم على مستوى المنطقة.

واكد السمحان ان مركز الملك سلمان يواصل عمله الانساني والاغاثي بمختلف الاشكال والمحاور وذلك من اجل التخفيف من معاناة الاشقاء السوريين و توفير حياه كريمة لهم ، امتثالا للواجب الديني و الانساني من جهة ، وتنفيذا للتوجيهات الحكيمة و الدائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين – حفظهم الله – وبمتابعة مباشرة من معالي المشرف العام على المركز الذي يؤكد على أهمية الوقوف الى جانب الاشقاء السوريين خلال الازمة الصعبة التي يمرون بها والعمل على تنفيذ المشاريع الاغاثية الضرورية بكافة المحاور التعليمية والاغاثية والغذائية والصحية .