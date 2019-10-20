الإجراء المتبع عند إلغاء السجل التجاري للحصول على دعم حساب المواطن

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن الإجراء المتبع في حال شطب السجل التجاري للمستفيد، لافتًا إلى أنه يجب التوجه إلى دراسة الأهلية وتقديم اعتراض على عدم الأهلية.

وفي السياق نفسه، استفسر مواطن، عن عدم حصوله على الدعم لمدة السنتين تقريباً، رغم أنه ألغى السجل التجاري، ويظهر له إنه غير مؤهل في حسابه.

وأجاب حساب المواطن: ” وعليكم السلام ، في حال تم شطب السجل التجاري يمكنك التوجه إلى” دراسة الأهلية ” لتقديم اعتراض على عدم الأهلية، وفي حال تم تجاوز مدة الاعتراض ” ٣ أشهر ” بإمكانك الضغط على ” إعادة تقديم الطلب ” ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى ” .