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بالفيديو.. جولة بين السياح تكشف ردود أفعال مبهرة بموسم الرياض

بالفيديو.. جولة بين السياح تكشف ردود أفعال مبهرة بموسم الرياض
عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد حيوية لردود فعل السائحين بالمملكة على موسم الرياض في اليوم الثاني من إنطلاق منطقة البوليفارد .

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن ” بدر السعد ” مشاعر واحدة للسياح والمقيمين على إختلاف جنسياتهم من الإمارات والكويت واليابان والهند وغيرهامن البلدان، معبرين عن الأجواء الرئعة والآداء المبهر مابين المطاعم وحفلات الفنانين والعروض المسرحية والفعاليات المبهرة .

وعبر سائح نيوزلاندي عن إعجابه الشديد بموسم الرياض ورغبته في القدوم إليه كل عام ، بينما عبرت سائحة يابانية عن إنبهارها بالأجواء الفنية والجمالية الرائعة .

وأضاف سائح إماراتي : أن الموسم رائع وهناك تغيير كبير قائلاً ” أحلى موسم ” ، وآخر من الكويت وصفه بالمدهش ” .

ولم يخلو المشهد من المقيمين الذين حرصوا على اصطحاب عائلاتهم من أطفال ونساء ، فقال مقيم مصري : الموسم مبهر ودخل بقوة منذ بدايته بلا تدرج ، وغيرها من الآراء الحماسية .

وكان اليوم الثاني من فعاليات موسم الرياض قد شهدت حفل الفنان تامر حسني ومسرحية “ثلاثة أيام في الساحل ” للفنان محمد هنيدي ،وفعاليات أخرى ،بالإضافة للمطاعم والمقهي والمحلات المحلية والعالمية التي فتحت أبوابها أمام الآلاف بمنطقة البوليفارد .


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