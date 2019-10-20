«الثقفي» يكرم مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة الطائف

حامد العمري(صدى):

نيابة عن مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي ؛ قام مدير التعليم الخاص الأستاذ سلطان الثقفي ، بتكريم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ، المهندس هاني عبد الرحمن القاضي .

كان ذلك بمكتبه اليوم بمناسبة نجاح اليوم العالمي للمعلم والذي شارك فيه القاضي ، إدارة التعليم بالطائف هذه الفعالية الغالية على الجميع ، ويأتي هذا التكريم من تضامن الإدارات الحكومية مع بعضها، فيما يعود على الجميع من بث جو الألفة والمحبة .

هذا وقد وجه الثقفي شكره للقاضي نيابة عن مدير تعليم الطائف ، وتبادل الجميع كلمات الشكر والتقدير ، كما اطلع الثقفي على ما يقدمه المكتب من خدمة للمواطنين وأبدى إعجابه من الخدمات المقدمة.