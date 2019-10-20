للأمهات.. نصائح تساعد على حماية طفلك من الأمراض الموسمية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تنتشر الأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، بسبب التقلبات المناخية التي يشهدها الطقس مع تغير الفصول، كما يعد الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، نتيجة ضعف جهازهم المناعي.

ونستعرض أبرز الإرشادات التي يجب على الأمهات اتباعها لحماية أطفالهن من الأمراض الموسمية منها أولا.. كثرة شرب الماء: يعتاد بعض الأطفال على عدم شرب المياه في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى جفاف مرر الحلق والأنف، الأمر الذي يجعلهما بيئة جاذبة للجراثيم المسببة للأمراض الفيروسية.

ثانيا.. فيتامين سي:يجب على الأطفال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال، والجوافة، والكيوي، والأناناس، والليمون، والفراولة، لأنه يساهم في تقوية الجهاز المناعي.

ثالثا.. الألياف الغذائية: تعد الألياف المتوفرة بالخضروات والفواكه من العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي بالجسم.

رابعا.. تغطية رأس الطفل أثناء الخروج: يصاب العديد من الأطفال بضربات الشمس عند التعرض لها لفترة طويلة، لذلك يجب على الأمهات أن تهتم بارتداء أطفالهن وشاحًا أو قبعة على الرأس قبل الخروج من المنزل.

خامسا.. ممارسة الرياضة: تحمي التمارين الرياضية -مثل الركض والمشي- طفلك من الإصابة بالأمراض، لأنها تعزز الدورة الدموية للجسم.

سادسا.. الاستحمام والتدليك: تعتقد الأمهات أن استحمام الطفل في فصل الشتاء سيجعله عرضة للأمراض، لكن النظافة الشخصية تحافظ على صحة الطفل وتجعله أقل عرضة للبكتيريا والجراثيم.