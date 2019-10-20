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رد فعل غريب لخطيبة كاظم الساهر بعد اتهامها بتسميمه

رد فعل غريب لخطيبة كاظم الساهر بعد اتهامها بتسميمه
أميرة خالد(صدى):

أثار رد فعل خطيبة الفنان كاظم الساهر على الإتهامات التي طالتها مؤخراً الجدل ، بعدما قامت بحذف صورها مع النجم العراقي وحذف صوره أيضاً من حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” .

والتزمت “سارة المغربية ” خطيبة “القيصر ” الصمت المطبق خلال الفترة الماضية مع الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي بوفاه النجم العراقي إثر دس خطيبته السم له .

ومع ذلك فإن أسلوب حذف الصور الذي انتهجته أظهر خلاف واضح بينهما ، خاصةً وأن النجم العراقي لم يظهر بصحبتها في حفل زفاف نجله “عمر ” ، وهو ما روج لمعلومات تفيد بإنفصالهما .


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