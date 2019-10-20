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الكشف عن مدى شمول أبناء حامل الإقامة المميزة بنظامها حتى عمر 25 عام

الكشف عن مدى شمول أبناء حامل الإقامة المميزة بنظامها حتى عمر 25 عام
علي القحطاني(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة اليوم الأحد عن مدى شمول أبناء حامل الإقامة المميزة بنظامها حتى عمر 25 عام .

وأكد أن أبناء حامل الإقامة المميزة الأقل من 21 عام يشملهم نظامها مع أبيهم .

كما أكد أن الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 21 عام يكفلهم حامل الإقامة المميزة في الحالات التالية :

1- إذا كان الإبن دون ال ٢٥ سنة ولا زال في الدراسة .

٢- إذا كانت الإبنة غير متزوجة وغير عاملة .

جاء ذلك في رد سريع على سؤال حول وضع الأبناء الأكبر من 18 عام إذا كانوا في مرحلة الدراسة ، وكان أبيهم حاملاً للإقامة المميزة .


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