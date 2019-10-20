الكشف عن مدى شمول أبناء حامل الإقامة المميزة بنظامها حتى عمر 25 عام
كشف مركز الإقامة المميزة اليوم الأحد عن مدى شمول أبناء حامل الإقامة المميزة بنظامها حتى عمر 25 عام .
وأكد أن أبناء حامل الإقامة المميزة الأقل من 21 عام يشملهم نظامها مع أبيهم .
كما أكد أن الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 21 عام يكفلهم حامل الإقامة المميزة في الحالات التالية :
1- إذا كان الإبن دون ال ٢٥ سنة ولا زال في الدراسة .
٢- إذا كانت الإبنة غير متزوجة وغير عاملة .
جاء ذلك في رد سريع على سؤال حول وضع الأبناء الأكبر من 18 عام إذا كانوا في مرحلة الدراسة ، وكان أبيهم حاملاً للإقامة المميزة .
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