التنمية الإقليمية والمرصد الحضري بأمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو

محمد السعران(صدى):

حصلت الإدارة العامة للتنمية الإقليمية والمرصد الحضري على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001-2015 التي تُعد المحور الأساسي في ترسيخ مبادئ الجودة في إدارة الخدمات والبرامج والمشاريع ، والتفكير المبني على المخاطر لضمان استمرارية الأعمال في الإدارة، ومما له الأثر الإيجابي في التحسين المستمر لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية.

وجاء حصول الإدارة العامة للتنمية والإقليمية والمرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الآيزو بعد تضافر الجهود الحثيثة لفريق العمل، لتطبيق كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالمواصفات من تحليل لشركاء الإدارة سواءً جهات حكومية أو خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني أو مواطنين وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم من الإدارة العامة ومن ثم وضع أهداف الجودة ومتابعة مستويات تحقيقها.

إلى جانب إعداد سياسة الجودة وحث العاملين في الإدارة العامة على تطبيقها والالتزام بها وتحديد المخاطر وتقييمها ومعرفة الإجراءات الوقائية التصحيحية المرتبطة بها وتدريب الموظفين على تطبيق أبعاد الجودة والتميز الإداري ووضع معايير لاختيار الشركاء وتقييم مستوى جودة أعمالهم.

ويضمن تطبيق معايير المواصفات ISO 9001-2015 امتلاك الإدارة الحاصلة عليها لنظام إداري داخلي متكامل لتطبيق معاييرها ومتطلباتها مما يترتب عليه اتباع الإدارة العامة لمنهجية راسخة لتحسين الجودة في إدارة عملياتها وبرامجها ومخرجتها ولا سيما أن الشهادة تتطلب توثيق كافة إجراءاتها وانظمتها الداخلية وخطواتها الإجرائية مع اتباع منظومة مؤشرات ومقاييس أداء يتم تتبعها وقياسها دورياً.

وقد سلم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شهادة الجودة لمدير عام التنمية الإقليمية والمرصد الحضري المهندس ناصر بن محمد آل ظفر وهنئه قائلاً لقد أضافت التنمية الإقليمية والمرصد الحضري اليوم إنجازاً جديداً إلى سجلات إنجازات أمانة المنطقة الشرقية بحصولها على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة والتي تأتي نتيجة للعمل الدؤوب الذي قام به فريق عمل التنمية الإقليمية والمرصد الحضري.

من جهته أعرب مدير عام التنمية الإقليمية والمرصد الحضري أصالة عن نفسة ونيابة عن كافة العاملين في الإدارة العامة عن خالص شكره وتقديره لمعالي الأمين لزيارة مقر الإدارة وتسليمهم الشهادة بهذا الإنجاز الذي سيسهم في رفع مستوى جودة العمل الإداري والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة بشكل يحقق أهدافها المنشودة ويعزز استدامة الإنجازات ويقدم الأفضل دائماً لجميع الشركاء والعاملين معهم.