2165 موظفا حكوميا وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجا تدريبيا بمعهد الإدارة العامة

الرياض(صدى):

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (2165) موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ(86) برنامجًا تدريبيًّا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري, وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (843) موظفًا حكوميًّا، بـ(34) برنامجًا تدريبيًّا، هي: إدارة أعمال الصيانة، وإدارة الاجتماعات، وإدارة الأداء الوظيفي، وإدارة النزاع في بيئة العمل، وأساسيات أمن المعلومات، وإعداد المراسلات، وإعداد الهياكل والأدلة التنظيمية، وأعمال تصميم المشاريع الإنشائية، والإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، والتخطيط التنفيذي، والتفويض، والجداول الإلكترونية (Excel)(2)، والحسابات الختامية الحكومية، والقيادة الإدارية، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وتحليل المحتوى الإعلامي، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وتصميم المسوح الإحصائية، وتصميم المسوح الإحصائية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات السكرتارية الإبداعية، والأرشفة الإلكترونية(5)، وتحفيز الموظفين، ومهارات بناء فرق العمل.

كما نفذ المركز الرئيس للمعهد بالرياض البرنامج الموجه (رفع الدعوى في الأنظمة السعودية) والتحق به (25) متدربًا.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (336) موظفًا حكوميًّا، بـ(13) برنامجًا تدريبيًّا، وهي: إدارة نظم المعلومات الصحية، وإعادة هندسة العمليات الإدارية، وإعداد التقارير، والاتصال في العلاقات العامة، والإشراف الإداري، والتخطيط التنفيذي، ومعالجة النصوص، ومهارات التفاوض، ومهارات السكرتارية الإبداعية، وإجراءات طرح وترسية المشاريع الإنشائية، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والتنسيق الإداري، وتوزيع العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (152) موظفًا حكوميًا، بـ(6) برامج تدريبية، وهي: أساسيات أمن المعلومات، والإبداع الإداري، والتخطيط التنفيذي، والتفويض، وتجهيز وترتيب المستودعات، والتقارير المالية الحكومية.

كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية البرنامج الموجه (المهارات الإشرافية للمديرين الجدد) و التحق به (25) متدربًا.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت (262) موظفة حكومية بـ (10) برامج تدريبية، وهي: إدارة الجودة الشاملة، وأساسيات شبكات الحاسب الآلي، وإعداد المراسلات، والاتصال في العلاقات العامة، والتخطيط التنفيذي، والتنظيم في المرافق الصحية(2)، ومباشرة الأموال العامة، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات السكرتارية الإبداعية.

كما نفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض برنامجين موجهين، التحقت بهما (25) متدربة, وهما: عرض ووصف البيانات في بناء التقارير، ومهارات موظفي خدمة العملاء.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق (270) موظفًا حكوميًا بـ(10) برامج تدريبية، وهي: إدارة الاجتماعات، وإدارة الوقت، والأرقام القياسية، وتطوير الموارد البشرية، وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع، ومعالجة النصوص، ومنازعات العقود الإدارية، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ونظم الرقابة الداخلية، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook).

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق (50) موظفة حكومية بـبرنامجين تدريبيين.

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة تلتحق (177) موظفة حكومية بـ(7) برامج تدريبية، وهذه البرامج هي: إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، والإلقاء الفعال، والقيادة الإدارية، ومهارات التعامل مع الرؤساء، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والاتصال الفعال في العمل، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.