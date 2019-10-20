البيئة تختتم مشاركتها في معرض الصقور والصيد بعيادات بيطرية وجناح إرشادي

بدر الحارثي(صدى):

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة برفع وتيرة مشاركتها في أعمال فحص الصقور المشاركة في ختام فعاليات المعرض السعودي الثاني للصقور والصيد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في الرياض، بفحص الطيور للتأكد من سلامتها من مرض انفلونزا الطيور.

واختتمت الوزارة مشاركتها بفحص 500 عينة من الصقور المشاركة في المعرض، إضافة إلى جناح إرشادي لتقديم خدمات الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفرق بيطرية وعيادات متقدمة لمراقبة الوضع الصحي وتسهيل حركة الحيوانات المشاركة، مؤكدة خلو المهرجان من الأمراض الوبائية.

وأشارت إلى أن المشاركة تأتي ضمن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية من خلال التأكد من الحالة الصحية للصقور في المعرض، وتقديم الدعم لتسهيل حركة عبور وتنقل الصقور المشاركة عبر المنافذ الحدودية ومناطق المملكة المختلفة.

وبينت أنها سخرت جميع الإمكانيات لدعم هذا المعرض من خلال تأمين عيادات بيطرية متقدمة، وكذلك تقديم الدعم المخبري لعمليات الفحص البيطري في مختبرات التشخيص البيطري التابعة للوزارة، مشيدة بالتعاون المثمر مع نادي الصقور السعودي بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الوضع الصحي للصقور المشاركة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.