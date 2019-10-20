الأهلي يسعى لحل مشكلته بضم نجم أرسنال السابق

طلال الغامدي(صدى):

يسعى النادي الأهلي لحل أزمته في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا جناح نادي أرسنال الإنجليزي السابق ولاعب نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

ويريد الأهلي ضم كارلوس فيلا؛ بسبب قدرته على خلق الفرص الهجومية للمهاجمين بجانب إحرازه للأهداف مما يجعله يُمثل ثنائيًّا هجوميًّا قويًّا مع اللاعب السوري عمر السومة.

وتشهد مسيرة اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا حاليًّا تألقًا مع نادي لوس أنجلوس إف سي بعد الانضمام له في عام 2018 قادمًا من نادي ريال سوسيداد الإسباني.