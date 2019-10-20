بعد هزيمة فريقه.. «روني» ينهي مسيرته بالدوري الأمريكي بشكل محبط

نواف السالم(صدى):

اُختتمت مغامرة وين روني في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بشكل محبط؛ بعد هزيمة فريقه دي سي يونايتد ” 1-5 ” أمام تورونتو.

وعن ذلك، قال مدرب ” دي سي ” بن أولسن عن ” روني ” : “ أعتقد أنه منح الكثير للمنظمة وكان لاعباً متعاوناً مع زملائه، أعتقد أنه كان جيداً في نظر المشجعين ولقد شعر بتقدير كبير للدعم الذي ناله من الجماهير والمجتمع ودي سي ” .

وأضاف: ” جاءت النهاية بشكل غير جيد بالنسبة له، أنا متأكد أنه كان يريد التسجيل وقيادتنا إلى الدور التالي لكن هكذا سارت الأمور ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” روني ” لم يفز بلقب في أمريكا، ولكنه قدم بعض اللمحات الرائعة ومنها التسجيل من نصف ملعبه في شباك أورلاندو.

وسيعود ” روني ” وبعد انتهاء مسيرته في الدوري الأمريكي إلى إنجلترا؛ ليصبح لاعباً ومدرباً في فريق ديربي كاونتي بالدرجة الثانية.