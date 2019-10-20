7 طرق بسيطة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم قبل الحيض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني السيدات من احتباس السوائل بالجسم قبل الدورة الشهرية، مما يتسبب في زيادة الوزن، وتورم الأطراف، سواء اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الساقين.

ومن جهتها، حثت طبيبة أمراض نسائية وتوليد الفتيات على اتباع إرشادات بسيطة للتخلص من السوائل الزائدة عن حاجة الجسم قبل الدورة الشهرية، ومن أهمها أولا.. التقليل من الملح: يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة المالحة والجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح إلى احتباس السوائل بالجسم.

ثانيا.. تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: يعتبر المغنيسيوم من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لأنه يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي داخل الجسم، كما يقلل من فرص احتباس المياه بداخله، لذلك يجب الحصول على 200 ملجم منه يوميًا.

ثالثا.. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B6: يجب على السيدات قبل موعد الدورة الشهرية الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين B6، مثل الموز، والبطاطا، واللحوم.

رابعا.. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: يعتبر البوتاسيوم من المعادن التي تساعد أيضًا على طرد السوائل من الجسم عن طريق التبول، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية به مثل الموز والأفوكادو والطماطم.

خامسا.. تجنب السكريات: تعد الحلويات من الأطعمة التي يجب على السيدات تجنبها قبل الدورة الشهرية، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم.

سادسا.. المواظبة الحركة: قلة الحركة تتسبب في قلة تدفق الدم المحمل بالأكسجين بجميع أعضاء الجسم، خاصةً الأطراف، ما يؤدي إلى تورمها.

سابعا.. شرب المياه: يجب على السيدات تناول كميات وفيرة من المياه، لأنها تساعد على تقليل احتساس السوائل بالجسم.