مصرع امرأة بعد خضوعها لجلسة علاج بالصفع !

لندن(صدى):

في أغرب طريقة علاج على الإطلاق ، لقيت بريطانية مسنة حتفها إثر خضوعها لجلسة علاج بالصفع على يد معالج صيني .

وفي التفاصيل ، فقد كانت ” دانييل كارغوم ” ، “56” عام تعاني من مرض السكري ، وأوهمها المعالج الصيني “هونج تشي ” ، بالتخلص من آلامها تماماً من خلال جلسة علاج صينية عن طريق الصفع .

واستجابت المرأة في محاولة يائسة للتخلص من مرضها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الألم .

وتمكنت الشرطة البريطانية من القبض على المحتال ، وتم تقديمه للمحاكمة ، بينما لم يصدر بحق الفندق الذي شهد المأساه أي إجراءات .