«أمن الطرق» يحذر من 8 أخطاء شائعة تتسبب في وقوع الحوادث

حمود العنزي(صدى):

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من أخطاء شائعة تتسبب في وقوع الحوادث ، داعية إلى ضرورة التوقف عنها .

ونشر” أمن الطرق ” انفوجرافيك توعوي يبرز تلك الأخطاء التي يغفل عنها الكثيرون ، على النحو التالي :

1- انشغال قائد المركبة بغير طريق وذلك كإستخدام الجوال .

2- التجاوز غير النظامي للمركبات .

3- السرعة الزائدة .

4- الإنعطاف دون تنبيه .

5- الإضاءه العالية واستخدامها دون داعي في الطرق ذات الإتجاهين .

6- جلوس السائق بوضعية خاطئة كالإنحناء للخلف .

7- عدم ترك مسافة بين سيارة قائد المركبة والسيارة التي أمامه .

8- ضبط المرايا الجانبية بشكل خاطئ لا يظهر أكبر قدر من الطريق على جانبي السيارة .