  • الأحد 20

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «أمن الطرق» يحذر من 8 أخطاء شائعة تتسبب في وقوع الحوادث

«أمن الطرق» يحذر من 8 أخطاء شائعة تتسبب في وقوع الحوادث

«أمن الطرق» يحذر من 8 أخطاء شائعة تتسبب في وقوع الحوادث
حمود العنزي(صدى):

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من أخطاء شائعة تتسبب في وقوع الحوادث ، داعية إلى ضرورة التوقف عنها .

ونشر” أمن الطرق ” انفوجرافيك توعوي يبرز تلك الأخطاء التي يغفل عنها الكثيرون ، على النحو التالي :

1- انشغال قائد المركبة بغير طريق وذلك كإستخدام الجوال .
2- التجاوز غير النظامي للمركبات .
3- السرعة الزائدة .
4- الإنعطاف دون تنبيه .
5- الإضاءه العالية واستخدامها دون داعي في الطرق ذات الإتجاهين .
6- جلوس السائق بوضعية خاطئة كالإنحناء للخلف .
7- عدم ترك مسافة بين سيارة قائد المركبة والسيارة التي أمامه .
8- ضبط المرايا الجانبية بشكل خاطئ لا يظهر أكبر قدر من الطريق على جانبي السيارة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 10 ساعات

والطرق ما جابو طاريها مافيه مية متر تمشي من غير ما تشوف حفره حسبي الله عليكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *