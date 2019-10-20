«أمن الطرق» يحذر من 8 أخطاء شائعة تتسبب في وقوع الحوادث
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من أخطاء شائعة تتسبب في وقوع الحوادث ، داعية إلى ضرورة التوقف عنها .
ونشر” أمن الطرق ” انفوجرافيك توعوي يبرز تلك الأخطاء التي يغفل عنها الكثيرون ، على النحو التالي :
1- انشغال قائد المركبة بغير طريق وذلك كإستخدام الجوال .
2- التجاوز غير النظامي للمركبات .
3- السرعة الزائدة .
4- الإنعطاف دون تنبيه .
5- الإضاءه العالية واستخدامها دون داعي في الطرق ذات الإتجاهين .
6- جلوس السائق بوضعية خاطئة كالإنحناء للخلف .
7- عدم ترك مسافة بين سيارة قائد المركبة والسيارة التي أمامه .
8- ضبط المرايا الجانبية بشكل خاطئ لا يظهر أكبر قدر من الطريق على جانبي السيارة .
جراح[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 10 ساعات
والطرق ما جابو طاريها مافيه مية متر تمشي من غير ما تشوف حفره حسبي الله عليكم