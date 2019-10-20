المرصد الحضري الإقليمي بالشرقية يوقع مذكرة شراكة مع جمعية وئام للتنمية الأسرية

بدر الحارثي(صدى):

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير نائب رئيس مجلس المرصد الحضري الإقليمي بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد 21/02/1441هـ، مذكرة شراكة وتعاون مع جمعية وئام الخيرية للتنمية الأسرية ويمثلها أمين عام الجمعية الدكتور محمد العبد القادر، وذلك بمقر المرصد الحضري بالدمام، وتقضي هذه المذكرة إلى فتح باب التعاون والشراكة بين الطرفين في تبادل المعلومات والبيانات الأسرية وكافة الدراسات والبحوث التي تخدم المجتمع، وكذلك دراسة مدى تأثر قيم المؤشرات الحضرية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية بالحالات الاسرية التي يتم دعمها، ومدى قدرة الجمعية والمرصد الحضري على إدماج المستفيدين كعناصر فاعلة ومؤثرة بالمجتمع، كما تأتي هذه المذكرة كأداة فاعلة لتعزيز علاقة المرصد الحضري بمؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر أحد روافد البيانات الاجتماعية ومن أهم القطاعات التي تسهم في صناعة الحراك للعديد من فئات المجتمع التي تحتاج للعناية في بعض أركانها وتقديم العون لها وبناء الثقة بها لتقوم بدورها في المجتمع وتصبح من مكوناته المنتجة.

وأفاد معالي أمين المنطقة الشرقية أن الأمانة والمرصد الحضري يهمهما بناء روابط التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وتزويدهم بالإحصائيات والبيانات والمعلومات وقيم المؤشرات التي تساعدهم في تقييم حالات المستفيدين لديهم والعمل في تنمية قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية داخل المجتمعات الحضرية ليؤدوا دورهم التنموي وفق جودة حياة عالية ومستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

ومن جهته أوضح الدكتور العبد القادر أن الجمعية تسعى من خلال إبرام مثل هذه الاتفاقيات وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة والمراكز المتخصصة مثل المراصد الحضرية لتتمكن الجمعية من القيام بدورها في رفع القيم الأسرية للمستفيدين وتقديم البرامج والمهارات في الحوار لبناء أسر مستقرة ولتعزيز التكامل بين جميع الاطراف لما يخدم الأهداف المشتركة.