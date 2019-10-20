أصالة عن مظاهرات لبنان: متل الست اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها

دمشق(صدى):

وصفت الفنانة السورية أصالة نصري، المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان بـ ” المرأة ” التي يستمر زوجها في خيانتها.

وقالت أصالة نصري عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الشّعب عامل متل الستّ اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ في خيانتها… وأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده ” .

وتشهد لبنان جانبًا مختلفًا عما تعرف به التظاهرات والاحتجاجات، حيث انتهج الشعب اللبناني صورة جديدة من صور الاعتراض على الفسا وقرروا مواجهة كل ما هو سلبي بالموسيقى والرقص.