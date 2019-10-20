بدء تطبيق ضوابط حماية موظفي القطاع الخاص من التعديات السلوكية

عادل الحربي(صدى):

بدأت جميع منشآت القطاع الخاص اليوم الأحد الإلتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ضمن قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل .

ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل ، فإن ضوابط الحماية المشمولة بالقرار تغطي كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه .

وكان وزير العمل المهندس أحمد الراجحي ، قد أقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في الثالث من أكتوبر الماضي ، وذلك بهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية .

ويأتي ذلك حرصاً على تحسين بيئة العمل وزيادة ضخ الكوادر المختلفة من الرجال والنساء بالقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الإقتصادي .