بدء تطبيق ضوابط حماية موظفي القطاع الخاص من التعديات السلوكية
بدأت جميع منشآت القطاع الخاص اليوم الأحد الإلتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ضمن قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل .
ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل ، فإن ضوابط الحماية المشمولة بالقرار تغطي كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه .
وكان وزير العمل المهندس أحمد الراجحي ، قد أقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في الثالث من أكتوبر الماضي ، وذلك بهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية .
ويأتي ذلك حرصاً على تحسين بيئة العمل وزيادة ضخ الكوادر المختلفة من الرجال والنساء بالقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الإقتصادي .
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