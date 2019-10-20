أدلة جديدة تثبت تورط إدارة باركليز ومحاميها بالاتفاق المشبوه مع حمد بن جاسم

ماجد القزيز(صدى):

قدم محامي المتهم ريتشارد بوث، مدير تنفيذي سابق في بنك باركليز، دفاعه أمام هيئة المحلفين بمحكمة ” أولد بيلي ” في لندن، والتي بنى فيها خطته على أساس أن الاتفاق المشبوه على عقد ” خدمات استشارية ” صوري.

وتم تحرير هذا العقد بواسطة إدارة الشؤون القانونية في البنك، وتم اعتماده من جانب مجلس الإدارة وقتئذ، وأن موكلهم لا توجد له سلطة ولا صلاحية اتخاذ القرار.

وقال محامي الدفاع عن ” بوث ” : ” كان كل من المحامين بإدارة الشؤون القانونية بالبنك، وأعضاء مجلس الإدارة للبنك آنذاك، على علم بإتمام اتفاق الخدمات الاستشارية ” .

كما أشار إلى أن موكله ” بوث ” عرض على المحامين كل عنصر من عناصر الاتفاق، ولم يطلب أي منهم عدم إتمام الاتفاق في حينه، بل قاموا بالفعل بصياغة مسودة الاتفاق.

ويوجه الادعاء العام ممثلآ بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى ” SFO ” ، اتهامًا لكل من بوث وزميليه روجر جنكنز وتوماس كالاريس، مديرين تنفيذيين سابقين في البنك، بالاحتيال والكذب؛ مما أضر بمصالح المستثمرين الآخرين في بنك باركليز.

يذكر أن بنك باركليز كان قد وافق على دفع مبلغ 42 مليون جنيه إسترليني لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق ومستثمرين قطريين آخرين، كرسوم مقابل خدمات استشارية وهمية في يونيو 2008.