المركز الوطني للطب البديل يوفر وظيفة إدارية مخصصة لذوي الهمم
فتح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توفر باب التقديم على وظيفة إدارية بمهمة “استقبال المكالمات الهاتفية” مخصصة لذوي الإعاقة الحركية .
ويُشترط في المتقدم التالي :
1- مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى .
2- الحرص على خدمة العملاء واللباقة في التعامل .
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير .
وحول موعد التقديم ، أكد المركز أنه متاح حتى نهاية عمل يوم الخميس ٢٥ / ٢ / ١٤٤١هـ ، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :
([email protected])
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