المركز الوطني للطب البديل يوفر وظيفة إدارية مخصصة لذوي الهمم

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توفر باب التقديم على وظيفة إدارية بمهمة “استقبال المكالمات الهاتفية” مخصصة لذوي الإعاقة الحركية .

ويُشترط في المتقدم التالي :

1- مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى .

2- الحرص على خدمة العملاء واللباقة في التعامل .

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير .

وحول موعد التقديم ، أكد المركز أنه متاح حتى نهاية عمل يوم الخميس ٢٥ / ٢ / ١٤٤١هـ ، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :

([email protected])