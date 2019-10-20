تعرف على أكثر الأماكن اتساخا في سيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة إلى أكثر المناطق اتساخاً في السيارة هي مقبض الراديو، وحزام المقعد، أدوات التحكم في النوافذ الكهربائية، وعجلة القيادة، ثم المفروشات على المقاعد، ناقل السرعة، حاملات الأكواب، وأخيراً لوحة القيادة.

وأوضحت الدراسة أن أكثر المناطق اتساخاً هي التي يتم لمسها بشكل متكرر، خاصة إذا كنت تستخدمها بأصابع دهنية بسبب الطعام أو مستحضرات التجميل، مبينة أن أكثر الأماكن امتلاءً بالبكتيريا، حزام المقعد ثم مقبض الباب يليه مقبض الراديو.

ولفتت الدراسة إلى فئات السيارات الأكثر اتساخاً، ومنها الشاحنات، تليها سيارات الـ SUV، موضحة أن المتزوجين لديهم سيارات أكثر اتساخاً من العزاب، وسيارات النساء أكثر اتساخاً من سيارات الرجال.

وأبانت أن السيارات المستأجرة تحتوي على جراثيم وأوساخ أكثر بثماني مرات من الموجودة في التاكسي، لافتة إلي أن حزام الأمان في السيارات المستأجرة يحتوي على جراثيم أقل بكثير من المقود أو مقبض ناقل الحركة.