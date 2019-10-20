بالفيديو.. مودل روز تدخل في نوبة بكاء أثناء حديثها عن كلبتها الصغيرة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

دخلت الفاشينيستا مودل روز، في نوبة بكاء أثناء حديثها عن تجربة اختناق كلبتها الصغيرة، موضحة أنها تعرضت لأصعب موقف في حياتها.

وأوضحت روز في مقطع فيديو لها عبر حسابها “سناب شات” أنها تشعر بحالة دوار بسبب ما حدث معها حيث خرجت لتوزيع قطع الدجاج على كلابها وفجأة وجدت إحدها ملقاةً على الأرض وكأنها تموت بسبب شيء حشر في زورها.

ولفتت إلى أنها حاولت أن تنقذ الكلبة دون جدوى، فظلّت تدخل أصبعها في حلقها علها تسلك مجرى الهواء لكنها فشلت بعدها اضطرت لتأخذها بسيارتها إلى الإسعاف.

وأوضحت أنها وقتها وشعرت بأن روحها ستخرج حينما تخيلت إنها ستفقدها ولم تعرف كيف تتصرّف، مشيرة إلى أنها لم تترك شيئًا إلا وفعلته فسكبت عليها المياه لإفاقتها حتى فاقت.