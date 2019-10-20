وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة «حائل»
كشفت ” جامعة حائل ” عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بدرجة ” أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد ” ، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:
• الشروط
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن لا يقل تقديره عن جيد جدًا في جميع المراحل التعليمية.
– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً) من جامعة موصى بها.
– أن يكون حاصلآ على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها ” معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة ” .
– امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
– يُفضل توافر الوحدة البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.
– اكتمال متطلبات الترخيص المهني في المملكة العربية السعودية وفي بلد الابتعاث للتخصصات الصحية والطبية.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.
– فيما يخص وظيفة ( أستاذ مشارك و أستاذ ) يجب أن يكون حاصلاً على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
– أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث أو الإيفاد إن كان على رأس العمل.
– إن كان المتقدم يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.
– تُعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
– تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة (المعهـد) التي حصل المتقدم درجته العالية منه.
• الأوراق المطلوبة
– صورة الهوية الوطنية.
– السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.
صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
– صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
– صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.
– قرار الابتعاث أو الإيفاد لدراسة (الماجستير والدكتوراه).
ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا
والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
ويأتي ذلك اعتباراً من اليوم الأحد 21 / 2/ 1441 الموافق 20 / 10 / 2019 م، وحتى يوم السبت 7 / 3 / 1441 الموافق 4 / 11 / 2019 م .
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