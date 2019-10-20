وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة «حائل»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت ” جامعة حائل ” عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بدرجة ” أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد ” ، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

• الشروط

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يقل تقديره عن جيد جدًا في جميع المراحل التعليمية.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً) من جامعة موصى بها.

– أن يكون حاصلآ على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها ” معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة ” .

– امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

– يُفضل توافر الوحدة البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.

– اكتمال متطلبات الترخيص المهني في المملكة العربية السعودية وفي بلد الابتعاث للتخصصات الصحية والطبية.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

– فيما يخص وظيفة ( أستاذ مشارك و أستاذ ) يجب أن يكون حاصلاً على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث أو الإيفاد إن كان على رأس العمل.

– إن كان المتقدم يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.

– تُعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

– تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة (المعهـد) التي حصل المتقدم درجته العالية منه.

• الأوراق المطلوبة

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

– قرار الابتعاث أو الإيفاد لدراسة (الماجستير والدكتوراه).

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا

والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا

ويأتي ذلك اعتباراً من اليوم الأحد 21 / 2/ 1441 الموافق 20 / 10 / 2019 م، وحتى يوم السبت 7 / 3 / 1441 الموافق 4 / 11 / 2019 م .