طالب يسقط من الدور الثالث في مدرسة بمحايل
سقط طالب من الدور الثالث في مدرسة ثانوية الملك سعود في “خميس البحر” بتعليم محايل عسير.
وترددت أنباء حول وفاة الطالب، فيما أثيرت تساؤلات عديدة من قبل متابعي الحادث حول أسباب السقوط، وعن وجود أطراف أخرى في الحادثة.
وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلي المدرسة، حيث أجريت التحريات والتحقيقات الأولية لمعرفة ملابسات ومسببات الحادثة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85071 ] نشر منذ 12 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يرحمه ان كان متوفي ، ويشفيه ان كان مصاب .. آمين ,,
,, ايش السالفه عند طلاب المدارس في هذه السنه …!!!؟
مغرد[ عدد التعليقات: 1152 ] نشر منذ 9 ساعات
انا انصح المدارس تو ظف سكرتيه حتى تنظم خروج ودخول الطلبه وخصوصا الا نصراف تقفل شبا بيك الفصل الدرج يعمل سياج اكبر حتى يقدر يطلع غليه