طالب يسقط من الدور الثالث في مدرسة بمحايل 

أبها(صدى):

سقط طالب من الدور الثالث في مدرسة ثانوية الملك سعود في “خميس البحر” بتعليم محايل عسير.

وترددت أنباء حول وفاة الطالب، فيما أثيرت تساؤلات عديدة من قبل متابعي الحادث حول أسباب السقوط، وعن وجود أطراف أخرى في الحادثة.

وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلي المدرسة، حيث أجريت التحريات والتحقيقات الأولية لمعرفة ملابسات ومسببات الحادثة.