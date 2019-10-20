ردة فعل حليمة بولند بعد تمزق فستانها 

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لموجة من الانتقادات بعد تمزق فستانها قبل لحظات من حفل تُقدّم فقراته.

وأعربت بولند في المقطع عن حزنها وغضبها، بسبب تمزق الفستان، موضحة أنها أنهت ترتيب شعرها ومكياجها، وما أن حاولت أن ترتدي فستانها وجدته ممزقًا، مبينة: “انشق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة”.

سخر محبي بولند منها بسبب طريقة حديثها خلال الفيديو، لافتين إلي أنها تتحدّث بـ”دلع غير لائق”، كما طالبها متابعيها بأنها تنحف أو تختار فستانًا أكبر كي لا تتعرّض لنفس الموقف ويتمزّق فستانها.