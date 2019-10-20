أمانة جدة تزيل 21 موقع تعديات ضمن نطاق بلدية طيبة

جدة(صدى):

أزالت بلدية طيبة الفرعية 21 موقعاً ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن جهود أمانة جدة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل محمد المالكي أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية مبيناً أنه تم إزالة (21) موقعاً عبارة عن إحداثيات جديدة بمخططي الوليد والبدر.

وأكدت أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.