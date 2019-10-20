بالفيديو.. شباب يؤدون «رقص حر» على أغنية مايكل جاكسون بموسم الرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف لعدد من الشباب يرقصون على أغنية لمايكل جاكسون بموسم الرياض .

وأظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه بجوار النافورة الراقصة ، تلقائية الشباب بطريقة الرقص الحر على وقع الأغنية الأجنبية .

وحرص الزوار على توثيق المشهد الذي شارك فيه أكثر من شخص وأضاف البهجة على الفعاليات .