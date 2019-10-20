بالفيديو.. شباب يؤدون «رقص حر» على أغنية مايكل جاكسون بموسم الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف لعدد من الشباب يرقصون على أغنية لمايكل جاكسون بموسم الرياض .
وأظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه بجوار النافورة الراقصة ، تلقائية الشباب بطريقة الرقص الحر على وقع الأغنية الأجنبية .
وحرص الزوار على توثيق المشهد الذي شارك فيه أكثر من شخص وأضاف البهجة على الفعاليات .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 85016 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله الحروب تتخطفنا عن يمين وشمال والله يستر من عاقبة الامور هذا جيل ترفيهي وليس بجيل نصر
alfahd42[ عدد التعليقات: 22787 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله الله يهديهم
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 462 ] نشر منذ 43 دقيقة
اعوذ بالله من حال بعض البشر.
لللل[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 30 دقيقة
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