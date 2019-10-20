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بالفيديو.. شباب يؤدون «رقص حر» على أغنية مايكل جاكسون بموسم الرياض

بالفيديو.. شباب يؤدون «رقص حر» على أغنية مايكل جاكسون بموسم الرياض
حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف لعدد من الشباب يرقصون على أغنية لمايكل جاكسون بموسم الرياض .

وأظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه بجوار النافورة الراقصة ، تلقائية الشباب بطريقة الرقص الحر على وقع الأغنية الأجنبية .

وحرص الزوار على توثيق المشهد الذي شارك فيه أكثر من شخص وأضاف البهجة على الفعاليات .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 85016 ] نشر منذ 2 ساعتين

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[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله الحروب تتخطفنا عن يمين وشمال والله يستر من عاقبة الامور هذا جيل ترفيهي وليس بجيل نصر

[ عدد التعليقات: 22787 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله الله يهديهم

[ عدد التعليقات: 462 ] نشر منذ 43 دقيقة

اعوذ بالله من حال بعض البشر.

[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 30 دقيقة

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