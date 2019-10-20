مركز مكة يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

عبير شفلوت(صدى):

احتفل مركز رعاية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة باليوم العالمي للصحة النفسية بحضور أمهات الأطفال ومنسوبات الجمعية، ويهدف هذا الاحتفال الى التوعية بأهمية الصحة النفسية للفرد والمجتمع، وتسليط الضوء على مقومات الصحة النفسية ووسائل تطبيقها وخصوصاً لدى الأطفال ذوي الإعاقة.

وتضمنت الفعالية تبادل أمهات الأطفال مع معلمات المركز الحديث حول مسببات الأمراض النفسية، وكيفية علاجها بالطرق والأساليب الحديثة لها، وتوظيف الأدوات لعمل الاختبارات والمقاييس اللازمة، والتخفيف من حدة هذه الاضطرابات والتعامل معهم وكأنهم اشخاص أسوياء، كما شمل برنامج الحفل محاضرة توعوية للأستاذة هند عبد الله النهدي أخصائية اجتماعية بقسم الصحة النفسية بمستشفى الزاهر بمكة المكرمة، بعنوان “الإعاقة بين الأسرة والمجتمع” تطرقت فيها للمشاكل والسلبيات التي تواجه المعاق وأسرته من المجتمع وكيفية التغلب عليها، كما اقامت الأستاذة إسراء منصور الدقاق الأخصائية النفسية بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، ركن توعوي استشاري نفسي لأمهات الأطفال، للرد على أسئلتهم و استفساراتهم حول بعض القضايا النفسية التي تواجه الطفل المعاق، مع توزيع البروشورات، والنشرات النفسية التي تعزز معرفة الأم على كيفية التعامل الصحيح مع طفلها، وأقيمت أنشطة ترفيهية من رسم وتلوين ولعب الكرة والتلوين.

وشددت مديرة مركز الجمعية في مكة المكرمة الأستاذة سلاف حجازي على أهمية مثل هذا اليوم لتوعية المجتمع بهذه الامراض ولما تمثله الصحة النفسية من عنصر هام للفرد والمجتمع، ولاسيما أطفالنا من ذوي الإعاقة، وضرورة تقبل المجتمع لهم، وبأحقيتهم في العيش في بيئة سليمة تراعي احتياجاتهم النفسية والجسدية، وإقناعهم بأن ذوي الإعاقة هي فئة فاعلة وقادرة على العطاء والتعامل معهم من هذا المنطلق.