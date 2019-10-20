المملكة والكويت يوقعان اتفاقا لإعادة استخراج النفط من المنطقة المقسومة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن الكويت والمملكة ستوقعان اتفاقًا؛ لاستئناف استخراج النفط في المنطقة الحدودية المقسومة خلال 30 أو 45 يومًا.

وتفصيلآ، ذكرت المصادر أنه تم التوصل إلى تفاهم لتوقيع الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لعدة شهور، حيث يمكن لـ حقل الخفجي أن يعاود الإنتاج فور توقيع الاتفاق.

فيما يتطلب إعادة تشغيل حقل الوفرة نحو 6 شهور، أما عن المنطقة التي توقفت عن الإنتاج لنحو 4 سنوات، فإن طاقة إنتاجها ستصل إلى حوالي نصف مليون برميل يوميًا.

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله: ” الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة ” .

وأضاف ” الجار الله ” : ” عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن هذه المنطقة، سيبدأ البلدان في الحديث عن عودة إنتاج النفط” .