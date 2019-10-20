وزير الدفاع الأمريكي يصل الرياض اليوم
يصل المملكة اليوم الأحد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مستهل جولته بالشرق الأوسط وأوروبا .
وتوقعت مصادر دبلوماسية ، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله – لوزير الدفاع الأمريكي .
وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات مع قيادة المملكة حول سبل مواجهة الخطر الإيراني وأي تهديدات إقليمية علىى منطقة الخليج .
كما تشمل المباحثات تطور الحرب ضد الميلشيات الحوثية في اليمن والعدوان التركي على سوريا .
ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي جنود بلاده الذين وصلوا مؤخراً لقاعدة الأمير سلطان الجوية بمدينة الخرج ، ثم يغادر إلى بروكسل .
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