وزير الدفاع الأمريكي يصل الرياض اليوم

الرياض(صدى):

يصل المملكة اليوم الأحد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مستهل جولته بالشرق الأوسط وأوروبا .

وتوقعت مصادر دبلوماسية ، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله – لوزير الدفاع الأمريكي .

وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات مع قيادة المملكة حول سبل مواجهة الخطر الإيراني وأي تهديدات إقليمية علىى منطقة الخليج .

كما تشمل المباحثات تطور الحرب ضد الميلشيات الحوثية في اليمن والعدوان التركي على سوريا .

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي جنود بلاده الذين وصلوا مؤخراً لقاعدة الأمير سلطان الجوية بمدينة الخرج ، ثم يغادر إلى بروكسل .