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مشاركة موسى أمام الهلال رهن 48 ساعة

مشاركة موسى أمام الهلال رهن 48 ساعة
نواف السالم(صدى):

ينتظر نادي النصر نتائج الفحص الطبي لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد موسى والذي سيخضع له خلال اليومين المقبلين للفحص بالرنين المغناطيسي ، لتحديد مشاركته من عدمها في لقاء الفريق أمام الهلال بالديربي المرتقب الأحد المقبل .

ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد أبلغ موسى بالفعل بعدم شعوره بآلام حالياً في موضع إصابته ، لذا فمجرد ظهور النتائج الإيجابية للفحص سينخرط اللاعب في التدريبات الجماعية استعداداً للمباراة .

وكان اللاعب قد أصيب في الرباط الجانبي لركبته يوم 30 أغسطس الماضي خلال مواجهة النصر أمام الفتح بثاني جولات الدوري .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 34 دقيقة

ابقى صحن ايدام اذن

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 31 دقيقة

يا اخ جراح عقبال المدينه المنوره قل امين

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