مشاركة موسى أمام الهلال رهن 48 ساعة
ينتظر نادي النصر نتائج الفحص الطبي لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد موسى والذي سيخضع له خلال اليومين المقبلين للفحص بالرنين المغناطيسي ، لتحديد مشاركته من عدمها في لقاء الفريق أمام الهلال بالديربي المرتقب الأحد المقبل .
ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد أبلغ موسى بالفعل بعدم شعوره بآلام حالياً في موضع إصابته ، لذا فمجرد ظهور النتائج الإيجابية للفحص سينخرط اللاعب في التدريبات الجماعية استعداداً للمباراة .
وكان اللاعب قد أصيب في الرباط الجانبي لركبته يوم 30 أغسطس الماضي خلال مواجهة النصر أمام الفتح بثاني جولات الدوري .
ابو حرب[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 34 دقيقة
ابقى صحن ايدام اذن
ابو حرب[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 31 دقيقة
يا اخ جراح عقبال المدينه المنوره قل امين