بالأدلة.. أردوغان يستخدم أسلحة محرمة دوليا في سوريا

أنقرة(صدى):

كشفت تقارير عن فضائح جديدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام العالم والمجتمع الدولي؛ لتثبت أنه مجرم حرب حيث يستخدم أسلحة محرمة دوليًا ضد الأكراد في سوريا.

وظهرت أدلة على استخدام تركيا للفوسفور الأبيض، المصنف ضمن قوائم الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، خلال العدوان على شمال سوريا؛ حيث أن آخر الأدلة كان صورة لفتى يبلغ من العمر 13 عاما، احترق جسده بالفوسفور في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ومن جانبه، قال نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات، إن الأمر لا يقتصر على هذا النوع من الأسلحة، إذ ارتكبت القوات التركية جرائم حرب عديدة بأسلحة تقليدية أيضا، كما أنها تسبب بتهجير أكثر من 300 ألف نازح.

واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، الجمعة، القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب ” جرائم حرب ” في هجومها ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.