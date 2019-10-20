«شاب» يغرز سيخ شوي في بطن والدته
اندلعت مشاجرة بين ” شاب ” ووالدته في الكويت؛ حيث غرز الأبن ” سيخ شوي ” في بطن والدته؛ مما تسبب في إصابتها.
وتفصيلآ، هجم ” الشاب ” على والدته وأصابها بجرح في البطن؛ نتيجة غرز سيخ في بطنها، وتم نقلها إلى المستشفى.
حيث تبين وجود جرح قطعي في البطن جراء انغراز سيخ شوي جرت إحالتها إلى قسم الجراحة؛ لمتابعة حالتها الصحية والتأكد من الأضرار التي تسبب بها السيخ.
ورفضت ” الأم ” الإدعاء على ابنها وأفادت أن ” سيخ الشوي ” انغرز في بطنها بالخطأ، مبينة أن ما حصل كان مشكلة عائلية حصلت في نطاق البيت.
وتقرر التحفظ على ” الابن ” احتياطيًا، وتم تسجيل إثبات حالة عن الواقعة، حيث ينتظر الأمنيون التقرير النهائي بخصوص الإصابة التي لحقت بـ ” الأم ” على يد ابنها.
جراح[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 10 ساعات
الله لا يوفقك جعل ايدك الكسر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85071 ] نشر منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يشفيها ويعافيها مما اصابها .. آمين ..
,, ليش كذا يارجل .. هذا البطن الذي ضمك وانت جنين ، وحضنك وانت وليد وكذالك وانت طفل وأدفأك عن البرد وحماك من لهب السموم ، ولا زال يحنو عليك حتى بعد ان فعلت مافعلت ,,
,, إستغفر لذنبك وكفِّر عن فعلتك واستعطف امك وأسترضها وقبِّل الأرض تحت اقدامها .. لعل الله يتوب عليك بعد رضاها ..
,, اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ، وذرياتنا واهدهم لنا وأحلنا من والدينا .. اللهم آمين ,,
fares[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمار عنده ام عايشه على راسه وما يحمد ربه ومع ذلك رفضت الادعاء عليه يا ابله ارجع لامك واطلب السماح منها ومهما حصل ترى ما توصل لكذا يا غبي لعنة الله عليك
ما اقول انو ما حصلت مشكله بيني وبين والدتي الله يرحمها ويغفر لها ، بل حصلت بس ما كان يهدي لي بال وانام يومها الا وانا متكلم معاها ومرضيها الله يرحمها ويغفر لها ، ياليتها ترجع واتكلم معاها
الحمدلله على كل حال
الله يحفظ امهات الجميع ويرحم من مات منهم