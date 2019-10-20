«شاب» يغرز سيخ شوي في بطن والدته

خالد الظفيري(صدى):

اندلعت مشاجرة بين ” شاب ” ووالدته في الكويت؛ حيث غرز الأبن ” سيخ شوي ” في بطن والدته؛ مما تسبب في إصابتها.

وتفصيلآ، هجم ” الشاب ” على والدته وأصابها بجرح في البطن؛ نتيجة غرز سيخ في بطنها، وتم نقلها إلى المستشفى.

حيث تبين وجود جرح قطعي في البطن جراء انغراز سيخ شوي جرت إحالتها إلى قسم الجراحة؛ لمتابعة حالتها الصحية والتأكد من الأضرار التي تسبب بها السيخ.

ورفضت ” الأم ” الإدعاء على ابنها وأفادت أن ” سيخ الشوي ” انغرز في بطنها بالخطأ، مبينة أن ما حصل كان مشكلة عائلية حصلت في نطاق البيت.

وتقرر التحفظ على ” الابن ” احتياطيًا، وتم تسجيل إثبات حالة عن الواقعة، حيث ينتظر الأمنيون التقرير النهائي بخصوص الإصابة التي لحقت بـ ” الأم ” على يد ابنها.